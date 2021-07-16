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Собянин: более 6 тыс. коек выведут из ковидного фонда в Москве

14:40
  • пятница
  • 16 июля 2021

В столице почти в два раза снизилось количество заболевших в сутки и на треть - госпитализаций

В Москве с 19 июля отменяется система QR-кодов. Об этом сегодня заявил мэр Сергей Собянин. Кроме того, в столице возобновляется работа фудкортов, детских игровых комнат и ночных заведений. Но только при условии соблюдения эпидемических требований.

Москва прошла пиковые нагрузки в борьбе с новым штаммом ковида. С таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. А это значит, что наконец-то можно отказаться от некоторых ограничений.

"Это важное решение. У меня было много обращений от бизнеса, общественных организаций, партийных организаций, в частности, Федерации рестораторов и отельеров. Хотел бы поблагодарить московский бизнес за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали, к совместной работе. Тем не менее, мы должны понимать, что мы находимся ещё в зоне риска, в зоне эпидемии, которая продолжается и, конечно, должны выполнять все санитарные требования и, конечно, обеспечить дальнейшую массовую вакцинацию населения", — сказал Собянин.

Почти в два раза снизилось количество заболевших в сутки и на треть - госпитализаций. Сергей Собянин связал это с уверенными темпами вакцинации. Если за полгода первым компонентом были привиты 1 миллион 700 тысяч москвичей, то только за прошедший месяц - уже более 2 миллионов.

"Мы видим, что у нас заполняемость коечного фонда снизилась, поэтому мы приняли решение о выводе из ковидной группировки более шести тысяч коек. И они в ближайшее время начнут обычную свою плановую работу", - сказал Собянин.

А вот в ряде регионов уровень распространения коронавируса остается достаточно высоким. Нагрузка на врачей и больницы растет с каждым днем.​

"Сейчас выделяем дополнительные средства, которые позволят людям своевременно и в полном объёме получать необходимую им помощь. Направили регионам дополнительно свыше 85 миллиардов рублей. Такое поручение правительству дал президент.

Подробности смотрите в репортаже Екатерины Гоголевой.

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