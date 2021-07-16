Собянин: За последний месяц прививку от COVID-19 сделали более 2 млн человек

Для некоторых категорий граждан вакцинация стала обязательной

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последний месяц в столице от коронавируса привились более двух миллионов человек. Об этом он рассказал в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

"После тех решений, которые по согласованию с правительством мы приняли, за предыдущие шесть месяцев было привито первым компонентом 1,7 млн человек, а за последний месяц, за один месяц - более 2 миллионов человек", - сказал Собянин.

Он также сообщил, что с 19 июля в столице отменяется система обязательных QR-кодов для посещения ресторанов.

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