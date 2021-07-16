Собянин поблагодарил столичных рестораторов за инициативу с QR-кодами

Это помогло в борьбе с распространением коронавируса

Сергей Собянин поблагодарил московских рестораторов за помощь в борьбе с пандемией. Об этом он сказал в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

"Хотел поблагодарить московский бизнес за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали, совместная работа позволила сделать дальнейшие шаги по нормализации обстановки и нормальной работе экономики", - сказал мэр.

Собянин отметил, что пандемия продолжается и необходимо выполнять все санитарные требования, а также обеспечить вакцинацию населения.

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