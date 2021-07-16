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Кремль: власти нашли механизмы сдерживания цен на продукты

14:26
  • пятница
  • 16 июля 2021

Это не значит, что есть страховка от спонтанных скачков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российскими властями были сформированы механизмы сдерживания цен на продукты. Владимиру Путину докладывают о результатах мониторинга.
Путин объяснил рост цен на продукты питания в России

"Это не значит, что мы можем застраховать себя от каких-то скачкообразных ситуаций в тех или иных регионах, в тех или иных магазинах", - подчеркнул при этом кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что поручения по отслеживания динамики цен были даны властям еще до прямой линии главы государства.

"Правительство продолжает этим заниматься на ежедневной основе", - напомнил пресс-секретарь.

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