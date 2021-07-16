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Роман Романенко решил вопрос сноса незаконной постройки на юго-западе Москвы

14:44
  • пятница
  • 16 июля 2021

Она перекрывала проход к детской поликлинике

В столичном районе Бутово снесли незаконную постройку, преграждающую проход к улице Куликовской и детской поликлинике №118.  

Эту проблему взял на контроль депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко. Ранее к нему обратились местные жители с просьбой разобрать незаконную конструкцию, которая появилась еще в конце 90-х – начале 2000-х годов.

В поликлинике закончился капитальный ремонт, в результате которого по периметру здания были установлены ограждения. Но из-за пристройки оказалось, что единственный проход на улицу Куликовскую – к остановке, поликлинике и МФЦ, полностью прегражден.

"Найден и подрядчик, который восстановит часть забора и облагородит эту часть улицы. Проконтролирую, чтобы работы были закончены в указанный срок", - прокомментировал Роман Романенко.

Герой России пообещал, что после окончательного демонтажа самовольного здания до сентября этого года будут выполнены работы по благоустройству прохода.

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