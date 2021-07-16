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"Мракобесный персонаж": Захарова - об эмодзи с беременным мужчиной в Twitter

14:35
  • пятница
  • 16 июля 2021

Необходимо отстаивать традиционные ценности, отметила спикер МИД

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о необходимости отстаивать традиционные ценности. Так спикер внешнеполитического ведомства отреагировала на решение соцсети Twitter выпустить эмодзи с беременным мужчиной.
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По словам дипломата, персонаж этот "мракобесный", а Twitter пытается приучить аудиторию к "новой нормальности".

"У кого-то еще есть сомнения, в какую геенну огненную нас толкают псевдоценности? Изничтожение понятия семьи и брака, а в целом - добродетели и порока, добра и зла", - написала Захарова в Telegram.

Она добавила, что идет глобальная подмена понятий. "Как уцелеть в этом обмане мирового масштаба? Отстаивать традиционные ценности", - подчеркнула представитель МИД.

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