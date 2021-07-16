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Собянин подписал указ о возобновлении с 19 июля ночной работы заведений общепита

14:42
  • пятница
  • 16 июля 2021

Возобновят работу и фудкорты

Сергей Собянин подписал указ о возобновлении с 19 июля работы заведений общепита в ночное время. Документ опубликован на официальном сайте мэра города. Кроме того, возобновят работы фудкорты.
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Также возобновляется посещение детских игровых комнат и проведение мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках и в караоке. Тем не менее, все эти заведения должны соблюдать специальные требования.

"Установить, что в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в городе Москве с 19 июля 2021 года сохраняется возможность оформления гражданам QR-кодов; отменяется обязанность организаций, индивидуальных предпринимателей обеспечивать проверку наличия у всех посетителей QR-кодов", - говорится в тексте указа.

Согласно документу, бизнес сам сможет решать, проверять у посетителей QR-коды или нет.

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