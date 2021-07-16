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Минпромторг сообщил о планах компаний увеличить выпуск "КовиВака"

14:51
  • пятница
  • 16 июля 2021

Это одна из четырех зарегистрированных в России вакцин от COVID-19

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что по сравнению с прежними планами (в 2 миллиона доз) компании намерены увеличить выпуск вакцины от коронавируса "КовиВак".
Эпидемиолог объяснил разницу между вакцинами "Спутник V" и "Ковивак"

"Производители "Ковивака" ставят себе целью нарастить производство опережающими темпами по сравнению с их обязательствами по новому контракту, которые закреплены на уровне 2 миллионов комплектов к 15 декабря", - приводит слова министра ТАСС.

Мантуров добавил, что в производстве "ЭпиВакКороны" задействованы три площадки, они должны поставить до 20 декабря 9,4 миллиона доз.

Уточняется также, что в регистрационное удостоверение "КовиВака" планируется включить площадку предприятия "Нанолек".

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