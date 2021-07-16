ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Спасатели обнаружили пропавший в Томской области Ан-28

14:57
  • пятница
  • 16 июля 2021

Есть выжившие

В Томской области обнаружили место аварийной посадки пассажирского самолета Ан-28.
Пропавший с радаров Ан-28 был полностью исправен перед вылетом

Как сообщил "Интерфакс", на месте аварийной посадки самолета есть выжившие. В поисково-спасательной операции задействованы вертолеты Ми-8.

"С воздуха обнаружено место жесткой посадки Ан-28. Среди пассажиров имеются живые люди, самолет сильно поврежден", - сообщили агентству в санавиации региона.

Самолет Ан-28 авиакомпании ООО "Сила" пропал с радаров днем 16 июля. На борту находились 17 человек: 14 пассажиров и три члена экипажа.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Самолет Ан-28
Самолет Ан-28
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.