Спасатели обнаружили пропавший в Томской области Ан-28

Есть выжившие

В Томской области обнаружили место аварийной посадки пассажирского самолета Ан-28.

Как сообщил "Интерфакс", на месте аварийной посадки самолета есть выжившие. В поисково-спасательной операции задействованы вертолеты Ми-8.

"С воздуха обнаружено место жесткой посадки Ан-28. Среди пассажиров имеются живые люди, самолет сильно поврежден", - сообщили агентству в санавиации региона.

Самолет Ан-28 авиакомпании ООО "Сила" пропал с радаров днем 16 июля. На борту находились 17 человек: 14 пассажиров и три члена экипажа.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

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