Собянин объяснил решение об отмене QR-кодов в Москве

Это взвешенное решение

Мэр столицы Сергей Собянин прокомментировал отмену с 19 июля системы обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. Он назвал это решение серьезным, но очень взвешенным.

По его словам, перед вводом или отменой ограничений надо всегда анализировать эпидемиологическую и экономическую обстановку, передает РИА Новости.

"Поэтому мы очень аккуратно с такими мерами должны подходить: оперативно принимать при необходимости, но также оперативно отменять их, если ситуация улучшается", - заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Система QR-кодов для посещения заведений общепита в столице была введена с 28 июня из-за взрывного роста заболеваемости COVID-19. Получить код могли привитые граждане, переболевшие коронавирусом, а также сдавшие ПЦР-тест.

Ситуация с ковидом в городе пока остается сложной, хоть есть положительная динамика. По словам Собянина, благодаря введению системы обязательных QR-кодов удалось повысить число вакцинированных жителей.

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