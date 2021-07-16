Все пассажиры и экипаж Ан-28 живы

Самолет совершил жесткую посадку в Томской области

Все пассажиры и экипаж Ан-28 выжили, несмотря на жесткую посадку самолета. Об этом сообщили в МЧС России.

На борту, по уточненным данным, находились 19 человек: 15 пассажиров, в том числе двое детей, и четыре члена экипажа.

Самолет Ан-28 авиакомпании ООО "Сила" пропал с радаров днем 16 июля. Спустя время вертолеты Ми-8 обнаружили место аварийной посадки.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. По предварительным данным, причиной ЧП стал отказ двигателя.

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