Песков прокомментировал смягчение антиковидных мер в Москве

В Кремле это считают "хорошим примером эффективности"
В Кремле оценили решение московских властей смягчить антиковидные меры в столице.
Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 19 июля действовавшая для посетителей кафе и ресторанов система QR-кодов перестает быть обязательной. Кроме того, заведения общепита вновь могут работать по ночам.
"Это хороший пример эффективности и гибкости в реализации особых полномочий в рамках пандемии", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
Свое решение городские власти объяснили улучшением ситуации с распространением COVID-19 и хорошей динамикой вакцинации.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram