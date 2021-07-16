Песков прокомментировал смягчение антиковидных мер в Москве

В Кремле это считают "хорошим примером эффективности"

В Кремле оценили решение московских властей смягчить антиковидные меры в столице.

Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 19 июля действовавшая для посетителей кафе и ресторанов система QR-кодов перестает быть обязательной. Кроме того, заведения общепита вновь могут работать по ночам.

"Это хороший пример эффективности и гибкости в реализации особых полномочий в рамках пандемии", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

Свое решение городские власти объяснили улучшением ситуации с распространением COVID-19 и хорошей динамикой вакцинации.

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