ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Попова заявила, что темпы заболеваемости в России снизились в 18,5 раза

15:22
  • пятница
  • 16 июля 2021

Ситуация с COVID-19 постепенно стабилизируется

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в пятницу, что заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в России за неделю на 2%.
Попова назвала ориентир для обязательной вакцинации

"Прирост составил 2%, напомню, что прирост три недели назад, четыре составлял до 37%", - приводит слова руководителя ведомства ТАСС.

Она добавила, что стабилизация ситуации идет на достаточно высоких цифрах. Фиксируется отсутствие значимой динамики в четырех субъектах и снижение заболеваемости в 10 регионах.

При этом Попова заметила, что количество инфицированных все еще высокое, так что риски для тех, кто не имеет иммунитета, сохраняются.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Врачи инфекционного отделения больницы
Врачи инфекционного отделения больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.