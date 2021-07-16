Попова заявила, что темпы заболеваемости в России снизились в 18,5 раза

Ситуация с COVID-19 постепенно стабилизируется

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в пятницу, что заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в России за неделю на 2%.

"Прирост составил 2%, напомню, что прирост три недели назад, четыре составлял до 37%", - приводит слова руководителя ведомства ТАСС.

Она добавила, что стабилизация ситуации идет на достаточно высоких цифрах. Фиксируется отсутствие значимой динамики в четырех субъектах и снижение заболеваемости в 10 регионах.

При этом Попова заметила, что количество инфицированных все еще высокое, так что риски для тех, кто не имеет иммунитета, сохраняются.

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