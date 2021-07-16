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Лавров: миссия США в Афганистане провалилась

15:30
  • пятница
  • 16 июля 2021

Россия не заинтересована в том, чтобы афганская ситуация ухудшалась

Министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что миссия Соединенных Штатов в Афганистане провалилась, "что все понимают", передает ТАСС.
Лавров уточнил позицию России по Афганистану

Вместе с тем Москва, продолжил глава внешнеполитического ведомства, не заинтересована в том, чтобы в Афганистане был хаос.

Как уточнил руководитель МИД, Россия продолжит работать с США и со всеми другими странами, которые могут повлиять на афганскую ситуацию.

"Американцы ушли, как подтвердил президент Байден, потому что сочли свою миссию выполненной. Конечно, он старался представить ситуацию в максимально позитивных красках, но все понимают, что миссия провалилась", - считает Лавров.

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