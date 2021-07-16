Москва смягчает коронавирусные ограничения

Темпы роста заболеваемости в стране снизились

В Москве с 19 июля отменяется система QR-кодов для посещения кафе и ресторанов. Об этом в пятницу заявил мэр Сергей Собянин. Кроме того, в столице возобновляется работа фуд-кортов, детских игровых комнат и ночных заведений. Но только при условии соблюдения санитарных предписаний. Смягчить ограничения позволил успешный ход вакцинации в мегаполисе. В регионах, где прививочная кампания пока не набрала нужный темп, противоэпидемические меры вынуждены усиливать.

Прививочная кампания уже дает результаты: первым компонентом в Москве вакцинировались почти четыре миллиона горожан. Полностью же прошли процедуру более двух миллионов. Это позволило стабилизировать эпидобстановку, констатирует Сергей Собянин, так что в столице начинают сворачивать "ковидные" койки - свыше шести тысяч переведут в обычный режим. Кроме того, отменят некоторые ограничения. С понедельника откроются детские игровые комнаты. Вновь разрешено будет проводить развлекательные мероприятия в ночных клубах, барах и в караоке. Но это не всё.

"С 19-го числа мы отменяем обязательные QR-коды в общепите. Это важное решение, у меня было много обращений от бизнеса, общественных организаций, партийных организаций, в частности, от общественной организации Федерация рестораторов и отельеров, от "Единой России", - сообщил Собянин.

QR-коды отменяют с 19 июля и в Подмосковье. Рестораторы сами будут решать, проверять их у посетителей или нет. Впрочем, не везде ситуация внушает оптимизм. Премьер-министр Михаил Мишустин рассказывает, что в некоторых регионах сейчас высокая нагрузка на больницы и поликлиники. Их нужно поддержать.

"Направили регионам дополнительно свыше 85 миллиардов рублей. Такое поручение правительству дал президент. Важно, что эти средства повысят запас прочности систем здравоохранения в субъектах и позволят не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь", - заявил Мишустин.

Михаил Мишустин также поручил увеличить объемы производства вакцин, учитывая, что количество желающих привиться увеличилось вдвое. Со следующей недели в регионы начнут поставлять однокомпонентный "Спутник Лайт". Препарат хорошо работает при повторной вакцинации. Помогает повышать уровень антител у переболевших и ранее привитых. А это важно: в России все чаще выявляют опасный штамм "дельта".

В целом темпы роста заболеваемости в стране снизились, причем существенно, на 35 процентов - это данные Роспотребнадзора. Но расслабляться рано. Важно продолжать носить маски и перчатки. И, конечно, приходить на вакцинацию. Только так, все вместе, мы сможем победить эпидемию.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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