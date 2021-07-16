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Появились подробности авиаинцидента в Томской области

18:04
  • пятница
  • 16 июля 2021

Следственный комитет возбудил уголовное дело

В Бакчарском районе Томской области в тайге совершил жёсткую посадку пассажирский Ан-28. По данным МЧС, на борту находились 18 человек, включая детей и членов экипажа. Все они живы и не получили серьёзных травм, сообщает "ТВ Центр".
Спасатели обнаружили пропавший в Томской области Ан-28

Спасатели на вертолётах смогли быстро к ним добраться. Людей уже эвакуируют в Томск. Самолёт, как сообщается, во время жёсткой посадки перевернулся. У него сильно повреждена носовая часть, и сломана стойка шасси.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Известно, что судно принадлежало авиакомпании "Сибирская лёгкая авиация" и выполняло рейс Кедровый - Томск. Экипаж не докладывал о неполадках, все предполетные процедуры были проведены, борт был технически исправен.

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