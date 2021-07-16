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Памфилова объяснила отказ от общедоступных трансляций с избирательных участков

16:34
  • пятница
  • 16 июля 2021

Это направление оптимизировали, сообщила глава ЦИК

Доступ к видеонаблюдению на выборах 17-19 сентября станет "адресным". Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова после того, как ведомство объявило о планах отменить общедоступный доступ к трансляциям с избирательных участков.

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"Мы не сужаем, а расширяем возможности видеонаблюдения. Никогда так много не охватывалось участков, не было такого беспрецедентного охвата, как сейчас. Мы просто оптимизируем этот процесс, делаем его адресным и ответственным", — заявила председатель ЦИК.

К видеонаблюдению допустят участников избирательного процесса, а все остальные, по задумке комитета, смогут наблюдать за процессом голосования в специальных центрах наблюдения. Всего таких центров будет 86 — по одному в каждом субъекте и в федеральной территории "Сириус".

"На федеральном уровне мы не можем это позволить, потому что это большие миллиарды", — сообщила в пятницу Памфилова. Она при этом уточнила, что власти отдельных регионов могут организовать видеотрансляцию с участков за свои средства. Например, такое желание изъявила Москва.

Как именно будет работать новый порядок видеонаблюдения, станет известно в ближайшее время. В ЦИК готовят развернутое заявление, передает "Интерфакс".

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