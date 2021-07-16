Почему Киев разочарован переговорами Меркель с Байденом

Встреча прошла накануне

Переговоры между Берлином и Вашингтоном по газопроводу "Северный поток-2" продолжаются в закрытом режиме. Об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль. Визит канцлера Ангелы Меркель в США не расставил окончательно "точки над i" в этом вопросе. Но по итогам личных переговоров с Джозефом Байденом стало в целом понятно, что украинские попытки выкрутить руки европейцам с помощью Соединенных Штатов в вопросе транзита российского газа провалились.

Подробнее – в репортаже Екатерины Выскребенцевой

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