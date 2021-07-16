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ЦИК заверил списки кандидатов еще двух партий

18:07
  • пятница
  • 16 июля 2021

Выборы пройдут в сентябре

Центризбирком заверил списки кандидатов партии "Зеленая альтернатива" и Партии Роста для участия в сентябрьских выборах в Госдуму восьмого созыва, сообщает "ТВ Центр".

Также принято решение об открытии специальных банковских счетов для ведения избирательной кампании. ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей обеих партий, а также уполномоченных по финансовым вопросам.

Глава комиссии Элла Памфилова выразила надежду, что к выборам в сентябре ситуация с коронавирусом станет гораздо лучше. И напомнила, что в прошлом году в условиях пандемии прошло голосование по поправкам в Конституцию. Тогда впервые была применена практика многодневного голосования.

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