Разворотнева призвала обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Жители ЖК на улице Мельникова требуют достроить обещанный им при покупке квартир детский сад

Нормы обеспечения инфраструктурой жилой застройки должны носить обязательный характер. Об этом заявила руководитель АНО "Центр защиты прав москвичей" Светлана Разворотнева, комментируя действия жителей ЖК на улице Мельникова, которые устроили акцию, чтобы привлечь внимание к произволу застройщика.

"При покупке квартир показали красивые проспекты, обещали достойную инфраструктуру, в итоге ее не обеспечили", - рассказала о ситуации Светлана Разворотнева.

Правозащитница отметила, что нужно обязать застройщиков прописывать в договорах с гражданами не только квартиры, но и объекты инфраструктуры.

"И, конечно, я это неоднократно повторяю, нормы обеспечения жилой застройки социальной и транспортной инфраструктурой должны носить обязательный, а не рекомендательный характер, - отметила она.

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