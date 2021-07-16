Автомобиль сбил трех детей на пешеходном переходе на западе Москвы

За рулем Mazda 3 была девушка

В Москве на улице Авиаторов, дом 5, водитель автомобиля Mazda 3 сбил на нерегулируемом пешеходном переходе троих детей, которые были в сопровождении двух взрослых, передает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по столице.

Пострадавшим, уточнил источник агентства, 9 месяцев, 4 и 5 лет. Мальчик пяти лет получил перелом основания черепа, он впал в кому. Мальчик четырех лет получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом голени, сотрясение мозга. У девятимесячного ребенка - сотрясение и закрытая черепно-мозговая травма.

На место ДТП вылетел вертолет Центра экстренной медицинской помощи.

Уточняется, что за рулем была девушка. Она получила водительское удостоверение в 2020 году. Прежде нарушений ПДД за ней замечено не было. Сейчас она проходит медицинскую экспертизу.

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