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Автомобиль сбил трех детей на пешеходном переходе на западе Москвы

16:13
  • пятница
  • 16 июля 2021

За рулем Mazda 3 была девушка

В Москве на улице Авиаторов, дом 5, водитель автомобиля Mazda 3 сбил на нерегулируемом пешеходном переходе троих детей, которые были в сопровождении двух взрослых, передает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по столице.
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Пострадавшим, уточнил источник агентства, 9 месяцев, 4 и 5 лет. Мальчик пяти лет получил перелом основания черепа, он впал в кому. Мальчик четырех лет получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом голени, сотрясение мозга. У девятимесячного ребенка - сотрясение и закрытая черепно-мозговая травма.

На место ДТП вылетел вертолет Центра экстренной медицинской помощи.

Уточняется, что за рулем была девушка. Она получила водительское удостоверение в 2020 году. Прежде нарушений ПДД за ней замечено не было. Сейчас она проходит медицинскую экспертизу. 

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