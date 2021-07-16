Доктор Елена Кац пригласила жителей востока Москвы в волонтерский штаб

Тезисы предвыборной программы уже готовы

Главный врач детской городской поликлиники №7 Елена Кац объявила о формировании своего волонтерского штаба. Она заявила, что тезисы предвыборной программы уже готовы.

Елена Кац пригласила в штаб жителей востока столицы. "Будет много работы – интересной, содержательной, а главное, направленной на повышение качества жизни в наших районах", - сказала она.

Ранее Елена Кац одержала победу в прймериз по выдвижению кандидатов от партии "Единая Россия" на довыборы в Мосгордуму по избирательному округу №19.

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