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Доктор Елена Кац пригласила жителей востока Москвы в волонтерский штаб

16:42
  • пятница
  • 16 июля 2021

Тезисы предвыборной программы уже готовы

Главный врач детской городской поликлиники №7 Елена Кац объявила о формировании своего волонтерского штаба. Она заявила, что тезисы предвыборной программы уже готовы.

Елена Кац пригласила в штаб жителей востока столицы. "Будет много работы – интересной, содержательной, а главное, направленной на повышение качества жизни в наших районах", - сказала она.

Ранее Елена Кац одержала победу в прймериз по выдвижению кандидатов от партии "Единая Россия" на довыборы в Мосгордуму по избирательному округу №19.

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Елена Кац
Елена Кац
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