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Вассерман призвал власти Москвы строить детские поликлиники по новым стандартам

16:24
  • пятница
  • 16 июля 2021

Растет интенсивность посещения поликлиник

Город должен использовать передовые решения для строительства детских амбулаторий. Об этом заявил известный публицист Анатолий Вассерман

"Надо учитывать удобство и комфорт посетителей, высокую доступность самых нужных специалистов, современное оборудование для диагностики и профилактики болезней, а также широкий охват посетителей", - отметил он.

По словам Вассермана, в связи с расширением районов столицы растет и интенсивность посещения поликлиник, "поэтому они должны быть более мощными".

Публицист отметил, что с данной проблемой столкнулись жители востока города.

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Анатолий Вассерман
Анатолий Вассерман
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