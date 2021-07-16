Вассерман призвал власти Москвы строить детские поликлиники по новым стандартам

Растет интенсивность посещения поликлиник

Город должен использовать передовые решения для строительства детских амбулаторий. Об этом заявил известный публицист Анатолий Вассерман

"Надо учитывать удобство и комфорт посетителей, высокую доступность самых нужных специалистов, современное оборудование для диагностики и профилактики болезней, а также широкий охват посетителей", - отметил он.

По словам Вассермана, в связи с расширением районов столицы растет и интенсивность посещения поликлиник, "поэтому они должны быть более мощными".

Публицист отметил, что с данной проблемой столкнулись жители востока города.

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