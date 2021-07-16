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В Москве рассматривается возможность введения единого "Семейного" стандарта обустройства дворовых территорий

16:33
  • пятница
  • 16 июля 2021

Эта идея нашла поддержку в Госдуме

В Москве необходимо ввести "Семейный" стандарт дворовой территории, который предполагает колясочные, детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха. Об этом заявила лидер общероссийской общественной организации "Совет Матерей" Татьяна Буцкая.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой поддержал данную идею. "Развитие инфраструктуры зачастую не успевает за строительством многоквартирных домов. Речь идет как об элементарных вещах, например, детских и спортивных площадках, так и о наличии школ, детских садов и вообще жизненно необходимых объектов", - отметил парламентарий.

По инициативе Петра Толстого в течение нескольких лет реализуется практика совместной приемки новых домов. "Предлагаю своим коллегам – действующим депутатам Госдумы от Москвы, а также кандидатам в депутаты, перенять эту практику и помочь новоселам выявлять и решать возникающие при переезде в новостройки проблемы", - сказал депутат.

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