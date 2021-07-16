Ректор РХТУ Мажуга: Наука становится ключевым приоритетом государства

Россия создает все условия для успешной работы молодых ученых

В Год науки и технологий, объявленный в 2021 году, Россия создает все условия для успешной работы молодых ученых, заявил доктор химических наук, профессор РАН, ректор РХТУ Александр Мажуга.

"Изменения затрагивают почти все стороны научной жизни: благодаря программе "Приоритет-2030" будут сформированы более 100 прогрессивных современных университетов, общество "Знание" трансформируется в высокотехнологичную просветительскую платформу", - подчеркнул он.

Как добавил ученый, власти планируют выделить 100 миллионов рублей на гранты для поддержки предложенных студенческими научными объединениями инициатив.

Кроме того, Мажуга отметил значимость решения государства о выделении 1,8 миллиарда рублей на организацию новых молодежных лабораторий. Этот шаг, считает профессор РАН, позволит молодым ученым погрузиться в исследования.

Также ректор рассказал, что планируется упростить механизм обеспечения деятелей науки жильем. Так, необходимый для этого стаж снизят с пяти до трех лет.

"Такого внимания к исследованиям раньше не было, теперь ситуация начинает исправляться", - резюмировал Мажуга.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram