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Путин заявил, что экономика России в целом восстановилась

16:37
  • пятница
  • 16 июля 2021

Принятые властями меры в условиях пандемии дали результат

Президент России Владимир Путин принял участие в онлайн-встрече лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Глава ЦБ заявила о восстановлении экономики России

В ходе своего выступления российский лидер оценил нынешнее экономическое состояние страны.

"Можно сказать, что в целом последствия пандемии преодолены. Экономика в целом восстановилась", - цитирует главу государства ТАСС.

Путин добавил, что принятые властями меры позволяют уже в нынешнем году уверенно переходить к росту показателей.

Кроме того, президент заметил, что Москва выступает за устранение барьеров для производства и поставок вакцин в мире.

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