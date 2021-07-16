Путин заявил, что экономика России в целом восстановилась

Принятые властями меры в условиях пандемии дали результат

Президент России Владимир Путин принял участие в онлайн-встрече лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

В ходе своего выступления российский лидер оценил нынешнее экономическое состояние страны.

"Можно сказать, что в целом последствия пандемии преодолены. Экономика в целом восстановилась", - цитирует главу государства ТАСС.

Путин добавил, что принятые властями меры позволяют уже в нынешнем году уверенно переходить к росту показателей.

Кроме того, президент заметил, что Москва выступает за устранение барьеров для производства и поставок вакцин в мире.

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