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Путин призвал снять барьеры для производства и поставок вакцин

16:39
  • пятница
  • 16 июля 2021

Первоочередная задача в борьбе с пандемией - расширение масштабов вакцинации

Выступая на онлайн-встрече лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, президент России Владимир Путин заявил, что Москва выступает за устранение барьеров для производства и поставок вакцин от коронавируса в мире.
Минздрав: вакцинация защищает от тяжелого течения COVID-19

"Считаем важным и далее работать сообща над созданием в Азиатско-Тихоокеанском регионе новых мощностей по выпуску вакцин, устранением административных, других барьеров, мешающих их производству и поставкам", - цитирует главу государства ТАСС.

Как уточнил Путин, Россия считает первоочередной задачей в борьбе с COVID-19 расширение масштабов вакцинации.

Пандемия, заметил российский лидер, серьезно ударила по всем экономикам - участницам АТЭС.

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