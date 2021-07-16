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В Госдуме поддержали идею увеличения бюджетных мест в вузах России

17:14
  • пятница
  • 16 июля 2021

Он раскритиковал ЕГЭ

Необходимо создать больше бюджетных мест в российских вузах – с таким предложением выступил депутат Госдумы Ярослав Нилов. При этом, по мнению парламентария, нужно сократить долю коммерческих мест в образовательных учреждениях.

"В России много толковых и умных молодых ребят. У каждого школьника, который хочет продолжить обучение в университете, должна быть такая возможность", - заявил Ярослав Нилов.

Особенно недопустимо готовить на коммерческой основе врачей, считает депутат. "От системы здравоохранения зависят жизни всех россиян. Лучше готовить  будущих медиков исключительно на бюджетной основе, но с большим числом мест", - отметил парламентарий.

Ярослав Нилов также раскритиковал ЕГЭ. По его словам, система такого тестирования себя изжила. Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой отмечал, что в расширении "бюджета" в вузах должно быть заинтересовано государство.

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