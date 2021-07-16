Путин предложил шире взглянуть на сотрудничество по цифровизации

Особенно это важно в условиях пандемии
Выступая на онлайн-встрече лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, президент России Владимир Путин предложил в рамках АТЭС расширять взаимодействие по цифровой повестке.
"С охватом таких направлений, как внедрение современных информационных технологий в медицине, образовании, социальной сфере, укрепление информационной безопасности и защита персональных данных", - уточнил глава государства (цитата по ТАСС).
По словам российского лидера, углубление взаимодействия в условиях пандемии становится все более актуальным - это само по себе очень важное направление.
Кроме того, напомнил Путин, следует продолжить комплексную реализацию "дорожной карты" АТЭС по цифровой экономике.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram