ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин предложил шире взглянуть на сотрудничество по цифровизации

16:57
  • пятница
  • 16 июля 2021

Особенно это важно в условиях пандемии

Выступая на онлайн-встрече лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, президент России Владимир Путин предложил в рамках АТЭС расширять взаимодействие по цифровой повестке.
Путину доложили о завершении оздоровления ВЭБ

"С охватом таких направлений, как внедрение современных информационных технологий в медицине, образовании, социальной сфере, укрепление информационной безопасности и защита персональных данных", - уточнил глава государства (цитата по ТАСС).

По словам российского лидера, углубление взаимодействия в условиях пандемии становится все более актуальным - это само по себе очень важное направление.

Кроме того, напомнил Путин, следует продолжить комплексную реализацию "дорожной карты" АТЭС по цифровой экономике.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудник дата-центра IT-парка
Сотрудник дата-центра IT-парка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.