Путин предложил шире взглянуть на сотрудничество по цифровизации

Особенно это важно в условиях пандемии

Выступая на онлайн-встрече лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, президент России Владимир Путин предложил в рамках АТЭС расширять взаимодействие по цифровой повестке.

"С охватом таких направлений, как внедрение современных информационных технологий в медицине, образовании, социальной сфере, укрепление информационной безопасности и защита персональных данных", - уточнил глава государства (цитата по ТАСС).

По словам российского лидера, углубление взаимодействия в условиях пандемии становится все более актуальным - это само по себе очень важное направление.

Кроме того, напомнил Путин, следует продолжить комплексную реализацию "дорожной карты" АТЭС по цифровой экономике.

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