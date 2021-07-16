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Акцент в лечении онкозаболеваний сместился на амбулаторное ведение пациентов - академик Румянцев

17:20
  • пятница
  • 16 июля 2021

В России ежегодно диагностируют рак у более чем 600 тысяч пациентов

Главный детский онколог-гематолог Минздрава, президент центра имени Рогачева Александр Румянцев заявил в ходе всероссийского форума "Здоровье нации - основа процветания России", что реализация федеральной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" позволила эффективно лечить рак во время приемов у специалистов и на дому.
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"Основные средства федеральной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями направлены на амбулаторное ведение пациентов. Благодаря этому 600 тысяч человек, у которых выявляется рак в России, могут в полном объеме получать бесплатное лекарственное лечение на дому", - подчеркнул специалист.

По его словам, для онкобольных во время амбулаторного лечения важно в разы повысить эффективность социальной службы. Сопровождение требуется, так как врач не может на постоянной основе наблюдать за пациентом.

Ранее стало известно, что в России ежегодно диагностируют рак у более чем 600 тысяч пациентов, 4,5 тысяч из них - дети. Онкология является второй распространенности причиной смертности в стране.

В 2019 году стартовал федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями". На него планируется до 2024 года потратить около 1 триллиона рублей.

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