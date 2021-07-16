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Роспотребнадзор продлил срок подачи сведений о вакцинации 60% сотрудников

17:40
  • пятница
  • 16 июля 2021

В городе созданы широчайшие возможности для вакцинации

Управление Роспотребнадзора по Москве напомнило компаниям, не вакцинировавшим 60% сотрудников, об ответственности. Срок подачи сведений о вакцинации сотрудников продлен до 22 июля, отметили в ведомстве.

"В соответствии с предостережением установлен дополнительный срок для сдачи отчета о выполнении требований постановления. Работодатели, которые не представили сведения об исполнении постановления на портал mos.ru, обязаны сделать это до 22 июля 2021 года, дополнительно уведомив управление Роспотребнадзора по Москве", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В Москве созданы широчайшие возможности для вакцинации от коронавирусной инфекции. В городе развернуто уже более 300 пунктов. Без записи сделать прививку можно в павильонах "Здоровая Москва".

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