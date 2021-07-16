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ФАС зарегистрировала цены на новые упаковки "Спутника Лайт" и "Спутника V"

17:44
  • пятница
  • 16 июля 2021

Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ведомства

Федеральная антимонопольная служба зарегистрировала цены на упаковки вакцины "Спутник V" 100 доз и "Спутник Лайт" 50 доз, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ученые подтвердили безопасность и эффективность "Спутника V"

"Сегодня установлены цены на упаковки вакцины "Спутник лайт" 50 доз и "Спутник V" 100 доз, которые составят 17,118 тыс. и 43,34 тыс. рублей соответственно", - сказано в сообщении.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Разработана она была в центре имени Гамалеи, ее эффективность составляет более 96%. Препарат одобрен для применения уже в 68 странах. "Спутник лайт" - первый компонент "Спутника V".

Массовая вакцинация в России продолжается с 18 января.

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