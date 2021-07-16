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Ученые нашли "супер-антитело" против коронавируса

18:11
  • пятница
  • 16 июля 2021

Эксперименты пока проводят на животных

Ученые Центра исследования рака имени Хатчинсона в США изучили 12 антител из крови переболевших COVID-19 людей и выяснили, что антитело S2H97 особенно эффективно нейтрализует частицы коронавируса, пишет журнал Nature.
ВОЗ: Вакцинация от COVID-19 безопасна при любом уровне антител

Уточняется, что на основе этого антитела можно будет создать новые вакцины против SARS-CoV-2.

Как показал эксперимент, S2H97 может защитить от заражения коронавирусом лабораторных хомяков. Оно связывается с хорошо скрытым участком рецептор-связывающего домена. Появляется S2H97, когда RBD пытается проникнуть в здоровую клетку.

По словам исследователей, это "супер-антитело" может быть использовано не только при разработке вакцин, но и для создания лекарств.

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