Бельгия объявила день траура по жертвам наводнений

В королевстве погибли 23 человека

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо объявил, что 20 июля в королевстве будет днем национального траура по жертвам беспрецедентных наводнений.

"Это момент, чтобы вспомнить о больших человеческих жертвах, а также приветствовать солидарность и чувство единства среди населения", - написал политик в Twitter.

Праздничные мероприятия 21 июля будут ограничены.

Согласно актуальным данным, в Бельгии в результате наводнений погибли 23 человека, пять числятся пропавшими без вести. Правительство задействовало механизм гражданской защиты Евросоюза.

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