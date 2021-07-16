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Бельгия объявила день траура по жертвам наводнений

18:30
  • пятница
  • 16 июля 2021

В королевстве погибли 23 человека

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо объявил, что 20 июля в королевстве будет днем национального траура по жертвам беспрецедентных наводнений.
Число жертв наводнений в Германии превысило 100

"Это момент, чтобы вспомнить о больших человеческих жертвах, а также приветствовать солидарность и чувство единства среди населения", - написал политик в Twitter.

Праздничные мероприятия 21 июля будут ограничены.

Согласно актуальным данным, в Бельгии в результате наводнений погибли 23 человека, пять числятся пропавшими без вести. Правительство задействовало механизм гражданской защиты Евросоюза.

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