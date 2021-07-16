Бельгия объявила день траура по жертвам наводнений

В королевстве погибли 23 человека
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо объявил, что 20 июля в королевстве будет днем национального траура по жертвам беспрецедентных наводнений.
"Это момент, чтобы вспомнить о больших человеческих жертвах, а также приветствовать солидарность и чувство единства среди населения", - написал политик в Twitter.
Праздничные мероприятия 21 июля будут ограничены.
Согласно актуальным данным, в Бельгии в результате наводнений погибли 23 человека, пять числятся пропавшими без вести. Правительство задействовало механизм гражданской защиты Евросоюза.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram