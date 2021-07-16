Проблемы прогрессируют: здоровье Байдена раскачивает ситуацию в США

Состоянием президента США обеспокоены не только его противники

Ситуация в США усугубляется очевидными проблемами со здоровьем президента страны. Он опять забыл имя своего министра, на этот раз министра здравоохранения и социальных служб, в марте Байден забыл имя министра обороны и как называется Пентагон. Ситуации, когда хозяин Белого дома забывает, где находится, теряет ориентацию в пространстве или и вовсе падает - все помнят его битву с трапом - с точки зрения врачей, имеют совершенно однозначное объяснение. И неудивительно, что все чаще звучат просьбы к Байдену пройти медицинское обследование. Так называемый тест на когнитивные способности, чтобы доказать, что он умственно готов возглавлять страну. И вполне ожидаемо, к врачам присоединились уже и конгрессмены от оппозиционной Республиканской партии. В Белый дом направлен официальный запрос. Оттуда ответили, что Байден расскажет о состоянии своего здоровья после того, как пройдёт обследование.

Самый старый президент Америки практически каждую неделю доказывает, что он ещё и самый нелепый. Например, 12 июля Байден оконфузился, не как обычно - во время пресс-конференции, а в поздравительной телеграмме, адресованной президенту Черногории, которую Мило Джуканович без правок и разместил на своём сайте:

"Поздравляю вас с четвертой годовщиной членства Черногории в НАТО. Присутствие Черногории развивает совместимость союзников и укрепляет региональную и глобальную безопасность, было важно услышать ваши вводные во время нашего недавнего саммита в Брюсселе".

Возможно, мелочь, но в саммите НАТО в Брюсселе участвовал не президент Черногории, а премьер. Кончено, если бы Байден ошибся впервые, то его обязательно бы простили, но так как 46-й президент Америки славится своими оговорками, то и этот ляп противники Байдена занесли в чёрный список, который уже раздулся до таких размеров, что скоро станет весомым доказательством его прогрессирующих когнитивных проблем и поводом для импичмента. Хотя, если рассуждать объективно и без эмоций, то Байден всего за полгода успел не только начудить, но и всё же исправить огромное количество ошибок, совершенных Трампом – причем, как внутри страны, так и на международной арене. Но оппозиция президента считает, что даже достижения Байдена - не причина для отказа от импичмента.

И если одни республиканцы хотят призвать Байдена к ответственности за катастрофичную ситуацию на границе с Мексикой, то другие под предводительством Ронни Джексона – бывшего врача Белого дома – не против отправить Байдена в отставку по причине его недееспособности. И в администрацию президента уже предано открытое письмо с подробным описанием неадекватных поступков Байдена.

Джексон считает, что последние полгода состояние Байдена только ухудшается, а умственные проблемы прогрессируют. Например, доктор уверен, что президент не должен забывать имён своих министров. Байден же это делает постоянно. По крайне мере, теперь весь мир знает, что Джо не в курсе, как зовут министра обороны и министра здравоохранения. Одного он называет – парень, а другого – господин.

Кстати, свою рассеянность Байден ярко продемонстрировал на встрече лидеров G7: когда премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представлял участников встречи, Байден посчитал, что президента ЮАР забыли и потребовал назвать его имя.

Ну а ещё Байден уже не в состоянии правильно оперировать датами и историческими событиями. Например, в июне он заявил, что американцы участвовали в войне в Иране. Хотя США никогда не вторгались на его территорию. Причём, здесь не произошло случайной путаницы с Ираком – Байден назвал обе страны.

Впрочем, у американского президента проблемы не только с логикой, анализом и долговременной памятью, но и памятью кратковременной. Например, он очень часто забывает, зачем вообще вышел к микрофону. Ну а если Байден всё же уходит от микрофона, так и не сказав главного, вице-президент Камала Харрис берёт на себя ещё и роль сиделки и напоминает старику, что он забыл обсудить. Например, обрушение жилого дома в Майами.

После таких блужданий по сцене всем становится понятно, почему состоянием президента обеспокоены не только его противники из Республиканской партии, но и даже отставные генералы. Они тоже написали открытое письмо и призвали общественность обратить внимание на Белый дом, который превратился в дом престарелых. Причем, военных беспокоят не столько ляпы президента, сколько потенциальная опасность, которая исходит от неадекватного главнокомандующего. И вообще им кажется, что Байден появился в Белом доме не потому, что выиграл выборы, а потому что такая марионетка кому-то очень удобна и выгодна.

И хотя Белый дом всё же пообещал предоставить результаты медицинского обследования Джо Байдена в ближайшее время, точная дата всё равно не озвучена. К тому же, всем известно, как сам Джо Байден реагирует на предложения пройти хоть какой-нибудь тест на проверку умственных способностей.

И всё же если республиканцы начнут активно угрожать Байдену импичментом, как в свое время демократы Трампу, то 46-му президенту не удастся отвертеться от прохождения теста, и не исключено, что под прицелами камер. Впрочем, один человек уже наверняка уверен, что результаты в любом случае будут фальсифицированы – как и результаты выборов.

"Я справился с тем тестом. И я бы хотел увидеть, как это получится у Байдена. Но он получит только первые два вопроса из 35. Первые самые простые – угадать льва и жирафа. Всего 35 вопросов, и первые два или три довольно простые. Хотя, на самом деле, я думаю, ему будет нелегко с первыми", - сказал Дональд Трамп.

Но пока Трамп злорадствует, Байден впадает в ярость. И похоже, такая неспокойная президентская жизнь его слишком утомляет и раздражает. Он даже начал шипеть на публике.

В общем, пока в Белом доме ищут того, кто возьмёт на себя смелость рассказать Байдену, что на современных пресс-конференциях записывается каждый шёпот, который потом может прозвучать громче крика, американские журналисты с сожалением делают выводы, что Байден успел разочаровать Америку даже раньше, чем прогнозировалось.

"Я, честно говоря, больше не могу смеяться, я не могу шутить о когнитивной проблеме Байдена. Все видят, что он в очень плохой форме", - сказал ведущий Fox News Шон Хэннити.

Смешного действительно мало, потому что сейчас та самая предсказуемость, на которой Вашингтон настаивает в отношениях со всеми странами, невозможна, прежде всего, в самих Штатах. И, как шутят в соцсетях, американцам остаётся только надеется, что однажды Байден забудет дорогу в Белый дом.

Вера Щирова, "В центре событий", "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram