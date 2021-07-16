Многомужество в современном мире: где разрешено и зачем это нужно

Какую цель преследуют авторы идеи о легализации полиандрии?

То, что на Западе устрашающими темпами идет разрушение всего, на чем была когда-то построена, вне всяких сомнений, великая христианская цивилизация, уже давно не новость. Мы из нашей консервативной и во многом по-прежнему патриархальной страны наблюдаем за происходящим со смешанным чувством ужаса и сарказма. Ну и ждем, что еще новенького и запредельного, с точки зрения обычного человека, эти деятели придумают. И надо сказать, деятели еще ни разу не подвели. Из свежего - активнейшее обсуждение на Западе полиаморных браков. Право состоять в любовных отношениях с несколькими людьми одновременно – уже, очевидно, следующее в очереди на легализацию. И тут неожиданно впереди планеты всей оказалась ЮАР. В стране, похоже, нет других проблем, кроме как легализация полиандрии - это многомужество. Многоженство в стране легализовано уже давно.

Этой африканской красавице завидуют многие соседи. Дом – полная чаша, носят на руках. В знойный день мошкару отгоняют! Каждый занят своим делом. Правда, на общем фото мужья, а их в этой большой семье целых 7, счастливыми почему-то не выглядят. Осунувшиеся, без былого блеска в глазах, да еще и супруга – ведьма, точнее, шаманка. А сам брак – старинный религиозный обряд. Другое дело - современные реалии.

Эта свадьба пела и плясали минимум в два раза громче. Многие, правда, подумали, что пышная церемония не более чем интернет-утка для привлечения подписчиков.

"Вызывает улыбку. Трудно представить себе женщину, которая будет обеспечивать какое-то количество мужчин. Во-первых, это не свойственно женщине. Это свойственно мужчине. Во-вторых, некомфортно может быть, потому, что мужчина теряет свою главную роль природную - защитника и того, кто содержит семью, возникает потеря уважения к таким мужчинам, они становятся обслугой, может, поэтому это веселит очень многих", - рассуждает психолог Вита Некрылова.

Кроме авторов идеи о легализации полиандрии – как по-научному называют многомужество. Сейчас по южноафриканским законам оно под запретом, в отличие, например, от однополых браков и многожёнства. Последнее – дань традиции, так ведь было у коренного населения страны – зулусов. У бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы, например, жен сразу 8. "Так чем мы хуже?!" - возмутились гордые африканские женщины. Сейчас поправки в так называемую "Зеленую книгу" - что-то вроде нашего Семейного кодекса - активно обсуждаются в парламенте.

Штамп в паспорте - это ведь не только про любовь, прежде всего, про обязательство. Да и подавляющее большинство населения в стране – 80% - христиане. Возникают и вполне резонные вопросы:

"Если женщина бременна, то когда следующий мужчина сможет стать отцом? Сколько должно пройти - 9 или 12 месяцев. А значит, мужчины будут ждать по 5 лет, чтобы именно эта женщина родила ему ребенка".

Впрочем, и на это у авторов идеи о легализации многомужества есть "козырь в рукаве". Обратиться предлагают к опыту Нигерии, некоторых индийских штатов, Непала и Тибета, который смело можно назвать столицей полиандрии. Любви, увы никакой, чисто экономические мотивы. Чтобы не делить между братьями и без того скудные наделы земли, им всем искали одну жену. Она торжественно переезжала в их дом, официально выходила замуж за старшего. Такие браки, кстати, продолжают заключать до сих пор.

Подробнее – в репортаже Матвея Шестакова.

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