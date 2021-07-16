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В Мексике открыли церковь в честь Диего Марадоны

18:48
  • пятница
  • 16 июля 2021

Основатель называет это "храмом футбола"

Живущий в мексиканском городе Сан-Андрес-Чолула аргентинец Марсело Санкадор открыл Марадонианскую церковь - первую в этой стране и вторую в мире, передает РИА "Новости" со ссылкой на местное ТВ.
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Церковь заполнена фотографиями Диего Марадоны. По словам ее основателя, в храме футбола всегда рады тем, кто не хочет идти в христианскую или католическую церковь. Там можно, в частности, посмотреть архивные съемки из жизни легендарного футболиста.

"Все мы, аргентинцы, признаем, что он сделал для нас - он дал нам и утвердил нашу идентичность" - считает Санкадор.

Первая в мире Марадонианская церковь открылась в аргентинском Росарио в 2001 году.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет после перенесенной операции.

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