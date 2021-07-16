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Тува вводит локдаун

19:02
  • пятница
  • 16 июля 2021

Запрещается передвижение граждан без производственной и служебной необходимости

Правительство Тувы вводит локдаун из-за осложнившейся эпидемиологической обстановки, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу властей.
Путин высказался о возможности нового локдауна в России

Запрещается передвижение граждан без производственной и служебной необходимости. Дети до 14 лет могут находиться на улице только в сопровождении взрослых.

Кроме того, ужесточается контроль за соблюдением индивидуальных и общественных мер защиты. Приостанавливается деятельность турагентств, допобразования, организация конференций и выставок. Не будут работать также вещевые рынки, уличная торговля, парки, игровые зоны, салоны красоты.

Все еще продолжат функционировать аптеки, салоны сотовой связи и магазины с товарами первой необходимости.

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