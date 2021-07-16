Тува вводит локдаун

Запрещается передвижение граждан без производственной и служебной необходимости
Правительство Тувы вводит локдаун из-за осложнившейся эпидемиологической обстановки, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу властей.
Запрещается передвижение граждан без производственной и служебной необходимости. Дети до 14 лет могут находиться на улице только в сопровождении взрослых.
Кроме того, ужесточается контроль за соблюдением индивидуальных и общественных мер защиты. Приостанавливается деятельность турагентств, допобразования, организация конференций и выставок. Не будут работать также вещевые рынки, уличная торговля, парки, игровые зоны, салоны красоты.
Все еще продолжат функционировать аптеки, салоны сотовой связи и магазины с товарами первой необходимости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram