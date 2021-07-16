Путин поручил освободить семьи с детьми от налога при продаже жилья

Поправки должны быть подготовлены до 1 ноября

Правительство России и Государственная дума должны внести поправки, освобождающие семьи с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ при продаже жилья для покупки нового. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин, передает РИА "Новости".

"Бывает так, что семья приобрела жилье, а вскоре в семье произошло прибавление, пополнение, родился еще ребенок. И квартира становится уже слишком мала для этой семьи", - отметил российский лидер.

Глава государства также напомнил, что при продаже находящегося в собственности менее пяти лет жилья уплачивается подоходный налог - и сумма эта является значительной.

"Именно ее и не хватает, чтобы эта семья при рождении детей последующих смогла быстрее купить новое жилье", - заключил Путин.

Поправки должны быть подготовлены до 1 ноября.

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