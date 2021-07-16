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Володин напомнил, что мир не должен быть однополярным

19:46
  • пятница
  • 16 июля 2021

Эта позиция объединяет Россию и КНР

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин написал в Telegram по случаю 20-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и КНР, что страны объединяет важная позиция - мир не должен быть однополярным.
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"Россия и Китай планомерно отстаивают идеи полицентризма и принципов равноправия в отношениях между странами, уважения к национальным законодательствам, традициям и разным политическим системам", - добавил председатель нижней палаты парламента.

Он уточнил, что российско-китайские связи построены на принципах открытости, взаимного уважения, но ряд западных стран во главе с США стремятся помешать развитию двух государств, нарушая нормы международного права.

"Вместо равноправия и справедливости - имперские замашки. Вместо диалога - давление. У них нет партнеров - только вассалы", - заключил парламентарий.

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