Володин напомнил, что мир не должен быть однополярным

Эта позиция объединяет Россию и КНР
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин написал в Telegram по случаю 20-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и КНР, что страны объединяет важная позиция - мир не должен быть однополярным.
"Россия и Китай планомерно отстаивают идеи полицентризма и принципов равноправия в отношениях между странами, уважения к национальным законодательствам, традициям и разным политическим системам", - добавил председатель нижней палаты парламента.
Он уточнил, что российско-китайские связи построены на принципах открытости, взаимного уважения, но ряд западных стран во главе с США стремятся помешать развитию двух государств, нарушая нормы международного права.
"Вместо равноправия и справедливости - имперские замашки. Вместо диалога - давление. У них нет партнеров - только вассалы", - заключил парламентарий.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram