ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минпросвещения: ЕГЭ нужно совершенствовать

20:06
  • пятница
  • 16 июля 2021

Экзамен уже прошел большой путь с момента своего появления

Первый замминистра просвещения России Александр Бугаев заявил на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов", что Единый государственный экзамен следует совершенствовать.
В Рособрнадзоре ответили на вопрос о возможной отмене ЕГЭ

"Я просто сторонник ЕГЭ. Потому что я не вижу другого сейчас механизма оценки знаний. Должен ли он трансформироваться? Да. За эти годы он прошел серьезный путь как экзамен", - приводит слова замглавы ведомства ТАСС.

При этом Бугаев уточнил, что введение цифрового портфолио школьника - "неизбежность будущего". Это уже происходит в Соединенных Штатах и Китае.

В конце января Владимир Путин отметил, что система ЕГЭ периодически становится объектом справедливой критики, но при этом дает возможность для абитуриентов с периферии поступать в ведущие учебные заведения страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Сдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.