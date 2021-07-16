Минпросвещения: ЕГЭ нужно совершенствовать

Экзамен уже прошел большой путь с момента своего появления
Первый замминистра просвещения России Александр Бугаев заявил на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов", что Единый государственный экзамен следует совершенствовать.
"Я просто сторонник ЕГЭ. Потому что я не вижу другого сейчас механизма оценки знаний. Должен ли он трансформироваться? Да. За эти годы он прошел серьезный путь как экзамен", - приводит слова замглавы ведомства ТАСС.
При этом Бугаев уточнил, что введение цифрового портфолио школьника - "неизбежность будущего". Это уже происходит в Соединенных Штатах и Китае.
В конце января Владимир Путин отметил, что система ЕГЭ периодически становится объектом справедливой критики, но при этом дает возможность для абитуриентов с периферии поступать в ведущие учебные заведения страны.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram