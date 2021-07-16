Путин дал поручения по программе медицинской реабилитации

Кабмин должен доложить о разработке соответствующей программы

Как следует из опубликованных на сайте Кремля поручений президента Владимира Путина, правительство должно доложить о разработке программы развития медицинской реабилитации на 2021-2026 годы.

"Предусмотрев ее финансирование за счет средств федерального бюджета в размере 100 миллиардов рублей (из них 60 миллиардов рублей в 2021 – 2024 годах)", - уточняется в тексте.

Исполнено поручение должно быть до 15 августа 2021 года. Далее - раз в полгода.

Ранее президент поручил кабмину и Госдуме внести поправки, освобождающие семьи с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ при продаже жилья для покупки нового.

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