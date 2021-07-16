Назначен новый замглавы МВД

Указ подписал Владимир Путин

Генерал-полковник полиции Михаил Ваничкин освобожден от должности замминистра внутренних дел России, на его место назначен генерал-лейтенант полиции Андрей Храпов. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, передает "Интерфакс".

Ваничкин был замглавы МВД с июня 2012 года, до этого пять лет работал помощником министра. С 2002 по 2006 год руководил главным управлением МВД по Петербургу и Ленобласти.

Храпов с 2007 года по 2013 год был замначальника Управления уголовного розыска ГУВД Москвы по линии тяжких преступлений против личности. В 2016-м возглавил Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД.

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