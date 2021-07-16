Вашингтон считает, что Москва хочет "опорочить западные вакцины"

Это же, уверены в Госдепе, касается и Китая

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в ходе брифинга с журналистами в пятницу, что, как следует из данных Госдепартамента, Россия и Китай продвигают собственные вакцины от COVID-19 за счет попыток опорочить препараты западного производства.

"Это не просто конкуренция вакцин: риск и воздействие заключаются в том, что данный вид дезинформации сводится к преувеличению побочных эффектов от западных вакцин", - приводит слова Псаки ТАСС.

Ранее в пятницу, выступая на онлайн-встрече лидеров форума АТЭС, президент России Владимир Путин заявил, что Москва выступает за устранение барьеров для производства и поставок вакцин от коронавируса в мире.

Расширение масштабов вакцинации - первоочередная задача в борьбе с COVID-19, подчеркнул российский лидер.

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