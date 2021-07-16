Мурашко сообщил, что в пиковые дни прививаются до 1 млн россиян

Темпы вакцинации от COVID-19 уверенно растут

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в пиковые дни в России прививки от коронавируса делают до миллиона человек в сутки.

"Каждую неделю видим прирост. Вот сейчас мы видим этот прирост еще в два раза", - уточнил глава Минздрава в эфире канала "Россия-1".

Министр добавил, что к врачу следует обратиться, если повышенная температура сохраняется дольше 24-36 часов после укола. Аллергические реакции же после вакцинации встречаются в единичных случаях, используемые в России препараты переносятся хорошо.

Повторять вакцинацию в период высокого риска заразиться необходимо через полгода после первых прививок, уточнил Мурашко.

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