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Собянин похвалил предприятия и бизнес за ответственное отношение к вакцинации

21:45
  • пятница
  • 16 июля 2021

В здравоохранении и образовании показатель привитых приближается к 70%

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью каналу "Россия-1", что столичные работодатели выполнили задачу по вакцинации сотрудников от коронавируса. Как уточнил градоначальник, за предыдущие шесть месяцев вакцинировано было 1,7 миллиона москвичей, за последний месяц - еще 2 миллиона.

"Можно сказать, что в большинстве своем благодаря вот такому ответственному отношению бизнеса, предприятий, удалось выполнить задачу. На многих предприятиях, таких как здравоохранение, образование, показатель приближается к 70%", - рассказал глава города.

Ранее Собянин прокомментировал отмену с 19 июля системы обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. Мэр назвал это решение серьезным и взвешенным. По словам Собянина, перед отменой каких-либо ограничений всегда надо анализировать эпидемиологическую обстановку.

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