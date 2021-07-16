ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сбившая трех детей в Москве девушка рассказала о ДТП

22:25
  • пятница
  • 16 июля 2021

Она "сидела в телефоне"

Виновница аварии в Западном округе Москвы рассказала, как именно произошло ДТП.
Дети пострадали в ДТП на Ставрополье из-за лихача

Случился инцидент на улице Авиаторов в районе Солнцево. Автомобиль Mazda сбил на нерегулируемом переходе трех детей, один из них в момент наезда находился в коляске.

Пострадавшие - в тяжелом состоянии, один ребенок - в коме.

Виновница аварии сообщила, что не заметила людей на переходе, так как управляла машиной и одновременно "сидела в телефоне", передает "МК".

У девушки небольшой опыт вождения, уточняется в материале. Во время столкновения скорость транспортного средства достигала 40-50 км/ч.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
ДТП в Москве
ДТП в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.