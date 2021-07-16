Сбившая трех детей в Москве девушка рассказала о ДТП

Она "сидела в телефоне"

Виновница аварии в Западном округе Москвы рассказала, как именно произошло ДТП.

Случился инцидент на улице Авиаторов в районе Солнцево. Автомобиль Mazda сбил на нерегулируемом переходе трех детей, один из них в момент наезда находился в коляске.

Пострадавшие - в тяжелом состоянии, один ребенок - в коме.

Виновница аварии сообщила, что не заметила людей на переходе, так как управляла машиной и одновременно "сидела в телефоне", передает "МК".

У девушки небольшой опыт вождения, уточняется в материале. Во время столкновения скорость транспортного средства достигала 40-50 км/ч.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения.

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