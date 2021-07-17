ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Киеве раскритиковали итоги переговоров Байдена и Меркель

09:01
  • суббота
  • 17 июля 2021

Украинским властям не хватило "конкретики"

Как сказано в опубликованном на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского, в результате переговоров между Джо Байденом и Ангелой Меркель не появилось никакой конкретики. Соответствующее мнение выразил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.
Почему Киев разочарован переговорами Меркель с Байденом

Он заметил, что лидеры США и Германии поддержали "территориальную целостность" Украины, а также выразили убежденность в том, что "использовать "Северный поток - 2 " как оружие нельзя".

"Правда, мы не услышали самого интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали", - добавил пресс-секретарь.

Он напомнил при этом, что Байден и Меркель подписали совместную декларацию, в которой пообещали защищать "права и достоинство всех людей и противостоять несправедливости и неравенству везде".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Джо Байден и Ангела Меркель
Джо Байден и Ангела Меркель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.