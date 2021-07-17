В Киеве раскритиковали итоги переговоров Байдена и Меркель

Украинским властям не хватило "конкретики"

Как сказано в опубликованном на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского, в результате переговоров между Джо Байденом и Ангелой Меркель не появилось никакой конкретики. Соответствующее мнение выразил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

Он заметил, что лидеры США и Германии поддержали "территориальную целостность" Украины, а также выразили убежденность в том, что "использовать "Северный поток - 2 " как оружие нельзя".

"Правда, мы не услышали самого интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали", - добавил пресс-секретарь.

Он напомнил при этом, что Байден и Меркель подписали совместную декларацию, в которой пообещали защищать "права и достоинство всех людей и противостоять несправедливости и неравенству везде".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram