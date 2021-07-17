Названы категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты

С 2022 года пенсию можно будет оформить через портал "Госуслуги"

Как рассказала в беседе с агентством "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова, с 2022 года каждый пенсионер будет получать пенсию не ниже регионального прожиточного минимума.

Уточняется, что предусмотрена социальная доплата до величины минимальной пенсии в регионе. Рассчитывать на нее смогут неработающие пенсионеры, добавила эксперт.

По ее словам, с 2022 года пенсию можно будет оформить через портал "Госуслуги". Вместе с тем для получения 25% надбавки к фиксированной выплате не потребуется ежегодно подтверждать факт проживания на селе.

"Пенсия автоматически будет назначаться безработным за два года до наступления официального пенсионного возраста, с момента, когда Центр занятости населения выдал предложения о направлении гражданина на досрочную пенсию по старости", - сообщила Финогенова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram