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Начала работу комиссия по расследованию инцидента с Ан-28

09:25
  • суббота
  • 17 июля 2021

Самолет, на борту которого находились 18 человек, совершил жесткую посадку

В пресс-службе администрации Томской области сообщили, что в регионе начала работу специальная федеральная комиссия по расследованию причин жесткой посадки самолета Ан-28.
Появились подробности авиаинцидента в Томской области

"Члены федеральной комиссии прибыли в Томск. Сегодня они приступили к работе", - приводит сообщение представителя администрации ТАСС.

Ранее стало известно, что оценку инциденту даст комиссия с участием представителей Министерства транспорта, авиакомпании "Сила" и Росавиации.

В минувшую пятницу с радаров пропал совершавший рейс из Кедрового в Томск Ан-28 авиакомпании "Сибирская легкая авиация". Позже выяснилось, что самолет, на борту которого находились 18 человек, совершил жесткую посадку. По предварительной информации, у воздушного судна отказали оба двигателя.

Командир экипажа сломал ногу, другие находившиеся на борту люди серьезных травм не получили. Следственное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело.

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