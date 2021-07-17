Начала работу комиссия по расследованию инцидента с Ан-28

Самолет, на борту которого находились 18 человек, совершил жесткую посадку

В пресс-службе администрации Томской области сообщили, что в регионе начала работу специальная федеральная комиссия по расследованию причин жесткой посадки самолета Ан-28.

"Члены федеральной комиссии прибыли в Томск. Сегодня они приступили к работе", - приводит сообщение представителя администрации ТАСС.

Ранее стало известно, что оценку инциденту даст комиссия с участием представителей Министерства транспорта, авиакомпании "Сила" и Росавиации.

В минувшую пятницу с радаров пропал совершавший рейс из Кедрового в Томск Ан-28 авиакомпании "Сибирская легкая авиация". Позже выяснилось, что самолет, на борту которого находились 18 человек, совершил жесткую посадку. По предварительной информации, у воздушного судна отказали оба двигателя.

Командир экипажа сломал ногу, другие находившиеся на борту люди серьезных травм не получили. Следственное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело.

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